Hvis du trodde Chip var ferdig med å slippe musikkvideoer fra hans League Of My Own 2 album, som er ute nå, tar du feil. Denne gangen legger han fokus på en av LP’ens mer avslappede melodier «Hit Me Up», som er featured med up and coming låtskriver/artist Ella Mai. Musikkvideoen viser Chip og Ella Mai som elskere, kanskje de kan lage flammer uten for settet som de gjør i videoen?

Sjekk ut musikkvideoen ovenfor!