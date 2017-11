«H.f.s.m.d.b 2013 freestyle»

Produsert av Mos M.

En idé som ble til der de fleste idèene mine kanskje har blitt til, i bilen. Husker jeg jama til beaten en hel dag på jobb, dro hjem, satt opp og bare tok opp det som kom ut der og da. Så fant jeg låta mens jeg holdt på med de nye tingene og syntes vibben på den var så dyster og fet at jeg måtte bare ta den med selv om det var en one- take- ide fra 2013.

2. «Blakke»

En remake/cover av en Luniz classic som Edwin produserte en bomba ut av og Jester skrudde OPP! Siste låta jeg tok opp til skiva, selv om det var kanskje en av de første beatsa jeg hadde valgt ut. Hatt mange vers til den låta her men det ble som det ble til slutt; uflaut og rett ut.

3. «80 sone (Feat. Flexi Aukan & FlvcoFvbs) / S.B.B.»

80 sone: for en låt as!! Vet ikke om vi er stolte eller flaue av den låta her enda haha. Beaten ble til på sånn ca. 10 min og låta på en time. Men er en av låtene som har blitt likt best av kompiser fordi den bare er helt 2017 rapish.

S.B.B «slangene blir bitt» – produsert av meg. 5 prosent til Milo for innspill på den låta her, lœttis session 🙂

4. «Sus & Dus (Feat. FlvcoFvbs) / Rutinen»

Sus & Dus: Produsert av meg med god hjelp av Richard Lalican, Milo tranquilo, Stig krig og Natnael.

Liker versa på den låta her. En refleksjon av en livsstil som frister oss hele tiden. Tenkte på Flaco Fabs ( Tredjestanden) med en gang når jeg la det første verset. Han likte låta med en gang og låta var i boks på to sessions.

Rutinen: Produsert av min blods bror, The one and only, Pablo. Fett å ha han med på skiva og det er den låta jeg har hørt mest på om dagen. Plager meg litt at den ble så kort så er litt på tanken å gjøre en lengre live versjon av den. Jon Hagevik på saxofon = alltid nice!