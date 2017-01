Chief Keef holdte seg relativt anonym i 2016, etter diverse hendelser fra året før. Drill-rapperen var blandt de første av unggutta til å gjøre suksess, og har banet vei for flere av de nyetablerte artistene.

Nå returner han til det nye året med den 17-spors lange mixtapen, Two Zero One Seven. Rapperen står for mange av beatsa på tapen selv, men har med seg Lex Luger på deler av produksjonen.