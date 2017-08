Chief Keef hos The Therapist

I den nyeste episoden av Vicelands «The Therapist» med Dr. Siri Sat Nam Singh kommer Chicago rapperen Chief Keef. Den ellers ganske inneslutta og tilsynelatende ordknappe Chief Keef åpner seg opp i dette intervjuet å lar fansen få se en side av artisten vi ikke har sett tidligere.

I denne episoden får Dr. Singh Keef til å fortelle om hvordan det var å vokse opp i Chiraq (Chicago) med vold og kriminalitet rundt seg fra ung alder av. Keef forteller åpenhjertig om oppveksten og hvordan det var å bo med bestemoren sin og å ikke ha noen farsfigur til stede i barndommen. Chief forteller også hvordan det var å vokse opp med to av fetterne sine som forbilder og hvilket tap det var når eldste fetteren hans Blood ble drept med ti skudd i Chicago da han var yngre.

Se trailer for The Therapist i spilleren under og gå inn på Viceland for å se hele episoden med Chief Keef