Chief Keef Dokumentar

Chief Keef avslørte tidligere i år at han hadde vœrt i forhandlinger med Apple Music og fikk muligheten til å bli første artist til å noensinne signere med dem. Dette ble foreløpig ikke noe av, som rapperen selv sier, «Because, you know…I don’t know. I just didn’t do it.» Så det ble ingen platekontrakt men Apple Music har nå nylig lansert at de senere i år vil droppe en dokumentar om artisten. Dokumentaren «The Story of Sosa» handler om oppveksten til Keef i Chicago før han slo gjennom som rapper. Som de fleste vet en oppvekst fylt med vold og gangstere i Amerikas «murder capital», Chiraq. «The Story of Sosa» forventes å slippes i desember på Apple Music i anledning Chief Keefs femårsjubileum av dubutalbumet Finally Rich.

