Chi Modu x BROSLO

Chi Modu startet som fotojournalist på tidlig 90-tall da Hip Hop begynte å blomstre opp for alvor i USA. Han følte allerede den gang at Hip Hop kom til å bli stort så han startet å ta bilder av rappere på gateplan og landet fort en jobb i det da ganske nyetablerte Hip Hop magasinet The Source. På den tiden var det ikke mange som delte Chi Modus kompetanse på dette feltet, og siden han var ansatt i The Source begynte rappere selv å kontakte han for avbilde dem, ettersom det da var store sjanser for at bildene endte opp i magasinet. Chi Modu er en legendarisk fotograf som var til stedet under det som regnes som den viktigste fasen i Hip Hop til dags dato, gullalderen på 90-tallet.

Nå i helgen tok Chi turen til Norge for å teame opp med de norske kunstnerne/arkitektene Jonny og Nikolai i BROSLO. Brødrene Oslo har i deres seneste utstilling fått frie tøyler til leke seg og remixe de klassiske bildene av Chi fra 90-tallet. På utstillingen på Vikaterrassen fredag var det god stemning å mye godt folk som hadde tatt turen for å se hva gutta hadde kokt i hop. Utstillingen bydde på en masse ikoniske fotografier med Lentikulært trykk og 3D-effekter. Se bildeserien fra utstillingen over!