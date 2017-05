Søndag var Kaytranada gjesteprogramleder for Beats 1, og i slutten av programmet spilte de en låt fansen lenge har ventet på. «And They Say» er ikke en ny låt men en låt Chance har spilt på live-showsa sine i flere år. De har fått mye spørsmål rundt låta og har fortalt at den skal slippes, men ikke når. Dette er første gang vi får høre en semi-studio versjon.

Hør låta under saken!