Cezinando, Karpe Diem og Cashmere Cat med spellemannspriser

I går gikk årets spellemann av stabelen, og det var duket for en helaften med Norsk musikk. Det var flere spennende nominasjoner fra den urbane delen av Norge, og Nora Collective sto for årets hoved act under utdelingen.

Cashmere Cat – Årets Produsent

Den eminente produsenten fra Halden, har stått bak produksjoner for store internasjonale artister de siste årene. Det var ikke overraskende at Magnus Høiberg ble nominert, og det skulle egentlig bare mangle at han vant prisen for årets produsent. Magnus kommer til å være en viktig del for norsk musikk de neste årene, og vi gleder oss til å høre mer av hans produksjoner.

Karpe Diem – Årets Album/Urban

samfunnsaktuelle, Karpe Diem, er ikke bare en av pionerene innenfor norsk rap. De har blitt en av de viktigste gruppene i landet – når det kommer til politisk budskap og innflytelse hos unge mennesker her til lands. Karpe Diem har vært svært politiske gjennom sin musikk, og albumet, Heisann Montebello, reflekterer både deres musikalske egenskap, samt evnen til å formidle viktige budskaper.

Cezinando – Årets Tekstforfatter

Cezinando, til tross for sin unge alder, har vært en av de fremste musikerne på norsk jord – de siste årene. Den allsidige artisten har krysset sjangere og utfordret rapmusikk på alle plan. Cez skriver reflekterte tekster på et svært høyt nivå , og det er fortjent at han fikk en gårsdagens gjeveste priser. Vi vil se mye fra Cezinando i de neste årene, og vi ser frem til artistens neste steg.