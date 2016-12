En av norges største artister dette året, har definitvt vært den unge, men eminente rapperen Cezinando.

Nå runder rapperen av året med ny live-musikkvideo, fra den utsolgte konserten på Parkteateret. Låten «Ellevehundreogelleve» var laget eksklusivt i forkant av 11/11 konserten, og er en tribute til Cezinandos klikk.

Cez er kjent for å være ekstremt god live – og har vært med på skape et nytt og moderne lydbilde for norsk rap.