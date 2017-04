Cashmere Cat slipper debut album «9»

Vente tiden er over Cashmere Cat er endelig ute med sin nye debut album «9». Forventningene for dette prosjektet har bygget seg opp etter Cashmere Cat’s to tidligere EP’er Mirror Maru og Wedding Bells. Albumet er spekket med mange store gjester som Ariana Grande, The Weeknd, Selena Gomez, Ty Dolla Sign, MØ, Tory Lanez og mange fler.

Cashmere Cat har allerede jobbet med mange av de nevnte i deres prosjekter så det forundret ikke oss at de tilbakebetalte tjenesten.

Albumet er ute nå hos alle streamingtjenester, stream det stjerne spekkende albumet her!