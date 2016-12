Cashmere Cat har hatt sitt største år hittils, og har stått bak produksjoner for artister som Kanye West, The Weeknd, Ariana Grande, A$AP Mob og Travis Scott.

Nå runder han av året med enda en stor produksjon. Denne gang har han samlet Starrah, 2 Chainz og Tory Lanez for låta «Throw My Self A Party», hvor han serverer en skiftende up-tempo beat med den klassiske Cashmere arpeggio-sounden. Hva det neste blir for den norske produsenten er foreløbig uvisst, men fortsetter han i samme løype, kan vi forvente store ting det kommende året.