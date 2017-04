Carhartt x '47 hedrer hjemmelagene sine i ny kolleksjon

Sportsmerket slår seg sammen med Carhartt for å styrke relasjonene mellom «The workingman and his hometown team» i ny kolleksjon.

Kolleksjonen består av åtte piecer som repper hjemmelaget til Carhartt, Detroit Tigers og Boston Red Sox som er ’47 sitt hjemmelag. Blant de åtte piecene merkene har kommet opp sammen med finner vi basball caper og hoodies laget i Carhartt’s fineste duck fabric.

De to merkene har blitt enige om et sammerbeid som skal forgå over en treårsperiode, så stay tuned for flere drop i tiden som kommer!