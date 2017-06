Calvin Harris, Pharrell, Big Sean & Katy Perry «Feels» [VIDEO]

Calvin Harris har i flere år vært en av de største artisten innen pop-musikk. Tidligere har artisten hatt fokus på elektronisk musikk med en poppa vri, som har vist seg og være ekstremt velfungerende. Nå har Calvin bestemt seg for og ta in hele det urbane nettverket sitt i prosjekt, Funk Wav Bounces Vol. 1. Denne gangen er det Pharrell, Big Sean & Katy Perry som gjester låta «Feels». Sangen har fått seg en fargerik video som er regissert av Emil Nava. Calvin har virkelig ikke spart på gjestene på resten av prosjektet som kommer 30 Juni.

Se alle han har med på det kommende Albumet under saken!

Calvin Harris – Funk Wav Bounces Vol. 1 (Tracklist)

1. Slide (ft. Frank Ocean & Migos)

2. Cash Out (ft. Schoolboy Q, PartyNextDoor & D.R.A.M.)

3. Heatstroke (ft. Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande)

4. Rollin (ft. Future & Khalid)

5. Prayers Up (ft. Travis Scott & A-Trak)

6. Holiday (ft. Snoop Dogg, John Legend & Takeoff)

7. Skrt On Me (ft. Nicki Minaj)

8. Feels (ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean)

9. Faking It (ft. Kehlani & Lil Yachty)

10. Hard To Love (ft. Jessie Reyez)