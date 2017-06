Den dyktige rappperen, Caleborate, har holdt lav profil etter sitt debutalbum, 1993, og fikk aldri det store gjennombruddet han fortjente. Nå sampler han en beat fra J. Coles dokumentarfilm, 4 your eyez only, og derfor er tittelen på låta, «Produced by J. Cole.» Det er lett å høre J. Coles innflytelse på Caleborate, men det er ingen tvil om at sistnevnte fortjener mer shine enn det han gjør.