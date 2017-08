Hypen rundt nittitallet vokser med dagen og dette bekrefter det retro 90’talls sportsmerket Kappa som nå lanserer en capsule kolleksjon i samarbeid med det Los Angeles baserte streetwear merket C2H4.

«Trosser tyngdekraften»

I pressemelding fra skaperne bak merket er forklaringen for inspirasjon svært detaljert. Skaperne uttrykker gjennom plaggene hvordan de ser for seg fremtiden. Samlingen av klær i den nye kolleksjonen skal ligne laboratoriearbeidsklær for en gruppe kjemikere i løpet av året 2082.

-”C2H4 presenterer klær som trosser tyngdekraften”

A Space Oddyssey

C2H4, som står for den kjemiske formelen for eten, ble lansert i 2014 av den Shanghai-fødte Yixi Chen. Chen sier at visjonen hennes er å skape unisex mote som forteller en historie om samfunnet vi lever i. Dette sees i C2H4 x Kappa kolleksjonen som er inspirert av moderne vitenskap, teknologi og kjemiske elementer og representerer fremtidens trender. Kleskolleksjonen ble presentert for første gang på Mens Fashion Week i New York tidligere i sommer og byr på et assortiment av hettegensere, jakker, t-skjorter og bukser. Klærne kan beskrives som stilrene med en edge. Fargepaletten er holdt i kalde blåfarger mikset med hvitt, der designet fullføres med den ikoniske Kappa logoen. Designeren forteller også at den klassiske sci-fi filmen ”2001: A Space Oddyssey” har vært en inspirasjon for kolleksjonen, der vi ser detaljer av den velkjente romdrakten som en gjennomgående faktor. I tillegg har arbeidsklær som anorakker, lab-jakker og cargopants med lommer, stropper og spenner satt sitt preg over kolleksjonen.

Som en del av visjonen er den 19 år gamle influenseren, modellen og Instagram-stjernen Luka Sabbat frontfigur for kolleksjonen, et ikon for motebildets fremtid. Forsalget på C2H4 x Kappa ble utsolgt på få timer på deres egen nettside – men blir nå tilgjengelig i Oslo på high-end streetwear sjappa Futur Store, der den befinner seg i butikkhyllene i limitert tilstand fra og med starten av august.