Bryson Tiller på Sentrum Scene

”Jeg er tilbake Oslo! Og denne gangen er jeg ikke redd.”

Vi kjenner denne karen som så mye. Han som takket pent nei til Torontos Drake for signering til OVO. Artisten som bikket det ferske av musikkspekter som vi nå i ettertid hører så mye til. Han er en far, han er nominasjonsvinner for hele fem titler. Han er beryktet for sitt debutalbum ”Dont” men mest av alt er han et sant talent og søndag kveld ble vi kjent med et suksessfullt andre møte på norsk jord.

Tekst: Zena Løchting Williams

Det slår ikke feil at Bryson Tiller i en alder av kun 23 år har siden sin oppgang fra 2015 virkelig satt en standard for den internasjonale musikkindustrien. Som signert til RCA Records og med to studioalbum i sitt navn trykker det godt på musikkøret når artisten beviser seg i full prakt; live og full av prestasjon. Som han selv nevnte på scenen foran et fullsatt Sentrum Scene

Én time var det Kentucky- artisten sto på scenen iført en casual flannel skjorte, capsen som alltid på plass og noen skinny ripped jeans (…hva annet)

Selvtillit er nok riktig ord for å beskrive energien som så sterkt vibrerte ut. Dette året hersker det ingen tvil om at vi så en Tiller hakket varmere i trøya og det av god grunn. Med selvtillit og talent kommer fremgang og utvikling. Her er Tiller et levende eksempel der han nesten som en kontrast beviser sin fremgang med musikken fra sitt tidligere ”TrapSoul” mot sitt seneste ”True To Self.” Begge gode album, med ”TrapSoul” som representerte åpningen for barrieren mellom det R&B fylte, Trap inspirerte og rap fokuserte klarte Bryson Tiller å anerkjenne det polyfoniske i sitt aktuelle musikkbildet.

Det finnes ingen én sjanger eller kun en inspirasjon for produksjon og med sitt andre studioalbum hører man at Tiller har funnet sin signatur om ikke riktige plass i hva han mener er sitt musikalske bilde. Kjappere, hardere og mer modent.

Han kicket i gang hele konserten med ordentlig scene visuals. Sangtekster i bakgrunn for turnéens selvfølgelige sing- alongs, en høyere plattform dedikert til bandets trommer, Keyboard og DJ hvor vi også fant Tiller for en høyest antesipert låt.

Salen blir mørk og det eneste som står til vår tjeneste av oversikt er det neon-lysende skiltet på høyere og venstre hånd i blokkbokstavene: NØDUTGANG. Sekundet senere blir det lyst igjen, men denne gang kun i form av en spotlight rettet mot kveldens hovedattraksjon.

Den dirrende beaten av ”Exchange” rommet konsertlokalet og Tiller står i senter med en fast hånd på mic’en. Refrenget kan man med andre ord ikke si var Tiller sin opptreden. Publikumet svarte til favorittlåta med et dominerende volum. Det er tydelig at her ligger fokuset på opplevelsen og musikken. Fokuset kjenner man at ikke skal være direkte mot Bryson, men heller mot suksessen han har oppnådd gjennom dette talentet. Dette talentet som han i kveld for andre gang blotter for hovedstaden vår.

Som andre gang for Kentucky var det en ferskere første gang for Manchester. Som en erstatning, men som man i ettertid kan kalle noe som var meant to be var det nykommene UK- baserte IAMDDB som tok jobben til originalt SZA, i å varme opp publikumet for Set It Off Tour sitt Oslo besøk. Jobben tok hun på strak arm og uten å måtte legge skjul på et latterlig talent av en stemme og image klarte IAMDDB enkelt å klatre seg til boksen av de artistene som live presterer enda vakrere enn det hun noen gang kunne gjort på Apple øreproppene dine og mine, for et luksusproblem.

En stemme ristende til hjertet når du hører den og glitrende i gull når du ser henne live tror jeg man kan si seg enig i at er en opplevelse å kunne vitne til. Å kunne vitne til noe som ser ut til å være like sterkt og like mye et dyrkende talent og reise som artisten selv, føler en seg privilegert av å kunne dele kjenningen av. Melanin, autentisk og nykommene er tre ord som IAMDDB uten tvil etter sin kveld i Oslo- by har bak navnet sitt. Hun leverte folket god musikk ja, leverte hun folket personlighet og et inntrykk av seg? Ja. Med humor og for sine Day 1 fans interne jokes og slang kastet hun er varm energi over hele det fylte Sentrum Scene. Hun tok ordet bokstavelig og tullet ikke da hun skjønte hun skulle varme opp for R&B sensasjonen. IAMDDB beviste seg som sin egen sensasjon og det kunne ikke passet bedre å få henne presentert i sammenheng denne turneen.

Bryson Tiller som mange andre artister kan man sikkert si mye om, men når det kommer til genuint talent og langsiktig utvikling som er nøkkel for en hver nykommene til industrien har Tiller på mange måter fått sin signatur i boka. Ikke nok med sine nominasjoner, seiere, signeringer, samarbeid og prosjekter ser vi eksperimenter i hans liv som artist og låtskriver. Vi er hans prøvekaniner og så langt kan ikke Oslo klage. Bryson Tiller tok seg tid til å prioritere vikingene til sin liste av byer å besøke. Vi er takknemlige for et godt levert stykke kunst og gleder oss til veien videre for en småby gutt som i dag er en storby, verdensaktuell svart og suksessfull mann.

