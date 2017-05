Bryson Tiller er tilbake!

Bryson Tiller har sluppet 3 nye låter og annonsere når hans kommende album «True to self»vil slippes. Sist Tiller var i Norge spilte han på Sentrum Scene, konserten ble flyttet fra Vulkan til Sentrum på grunn av stor interesse. Det var ikke vanskelig å forstå, det var som å være på en Justin Bieber konsert ( eller, nesten da). Bryson entrer scena og omtrent 90% av publikum sang med på låtene hans. Nå har Norges hit`en kommet med 3 nye låter, «Honey,» «Somethin Tells Me,» og Young Thug-assisterte «Get Mine.»

«Somethin Tells Me» er den første offisielle singelen fra True to Self, og «Get Mine» vil også være på albumet, mens NES-produserte»Honey» er bare en SoundCloud-drop. Favoritten er helt klart «Somethin Tells Me» hvor Thug har et dope vers og Tiller imponerer med sin rap-Flow!

Hør alle 3 låtene her: