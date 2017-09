Brockhampton kan lett anses som den mest kreative rapgruppen som har dukket opp i løpet av de siste årene, og etter å ha vist det frem i Saturnation er de tilbake med en sequel Saturnation II. Det tok bare tre måneder før kollektivet med Kevin Abstract i spissen, var ute med det nye albumet. Etter at Saturnation ble hyllet som et av årets beste nye album, kan de ha to kandidater ettersom Kevin Abstract, Ameer Vann, Merlyn Wood, JOBA, Matt Champion, Dom Mclennon og resten av kollektivet viser til samme kvalitet og kreativitet.