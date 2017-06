Börje er et ukjent navn for mange, men låt-skriveren og produsenten fra Evje setter spor. «Gull og Diamanter» er en velprodusert låt med mye bra melodilinjer. På låta har han med seg produsenten og King Mida’s skjefen Per Vigmostad på produskjen. Börje synger på en noe uvanlig dialekt, vi har ikke hørt R&B på denne måten før. Vi gleder oss til og høre mer fra denne artisten!

