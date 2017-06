BLVCK O er en av de mest undervurderte artisten i hele landet, Blvck O aka Omar Noir Faal, er ute med ny låt. Han gjør ting på norsk som ingen andre kan, men denne broren her er flerspråklig og denne gangen er det engelsk all the way thruu. Produsert av PVACIFY er Black O på en sommerlig greie her.

Sjekk ut låten under saken!