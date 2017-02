Den Bergenske rapperen, Blvck O, har begynt å gjøre et større navn for seg selv i Norge, og imponerte sterkt på sin «Si Ingenting» remix – hvor han også leverte et svært gjennomført vers på norsk.

Blvck O returnerer nå med musikkvideo til den ferske låten, «Bare Tings», hvor han har med seg sin go-to-produsent, PVCIFY. Duoen har virkelig funnet sin dynamikk, og de er flinke til å løfte hverandre opp. Musikkvideon er produsert av Carl Fredrik Melle, og plottet utspiller seg rundt to kvinnelige stalkere.