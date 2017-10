10 år etter breakout albumet Before The Heavens, er duoen fra California gjenforent igjen med et 14-spors studioalbum. In The Beginning: Before The Heavens inneholder tidligere låter fra det gamle albumet og nye låter som ikke har blitt utgitt ennå. Den undervurderte rapperen viser seg frem på en rå måte over Exile sine old school beats. Albumet har gjesteopptredener av Dr. Oop, Donel Smokes, Aloe Blacc, and Blame One. Selvom «Soul Provider», «Another Day» og «Party of Two» dukket opp på Blu’s Lifted EP, viser majoriteten av disse sangene Blu rappe på topp, og opprettholder sin underground holdning.

Lytt til albumet nedenfor!