Den respektere undergrunns-rapperen, Bishop Nehru, har virkelig skapt seg et navn det siste året.

Bishop leverte oss den utsøkte mixtapen, Magic 19, som han blant annet fremførte på Blå i fjor. Den unge rapperen er nå ute med nye video, der han remixer Pusha Ts legendariske låt, «Numbers On The Board.» Bishop går hardt i malinga, og leverer et sterk eksemplar av den ellers perfeksjonerte låta.