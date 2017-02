På innsiden av Cash Money-velvet.

Cash Money-sjefen tok til Instagram her forleden og teaset fansen med et bilde fra innsiden av det mye omtalte YMCMB-velvet. Birdman, som er mest aktuell med Rich Gang for tiden har tidligere blitt avbildet utenfor velvet hvor blant annet Carter V skal vœre innelåst, men dette er første gang vi får et glimt av hva som skjuler seg bak dørene.

I Instagram posten avslører Baby at det er tusenvis av aldri før utgitte Cash Moey låter og at han vil droppe 500 av dem i år!