Bildeserien fra Slottsfjell 2017 er ute!

Slottsfjell 2017 startet med en imponerende Mac Miller konsert, etterfulgt av et regnvær uten like. Når «Larry Fisherman» spilte sin siste låt, kom uværet skyllende ned fra himmelen. Foruten et 15 minutter langt fossefall på torsdag kveld, var det STRÅLENDE sol hele helgen!

Det har vært veldig moro å se fjorårets artister bevege seg fra p3 scenen til de store scenene!

Pasha, sushi X kobe, Kjartan Lauritzen, og Dårlig vane er et meget godt eksempel på dette.

Det var mye vi skulle innom denne helgen, blant annet de overnevnte og nykommer Conz, men sist ikke minst, slottsfjells årlige Kastellnatt styrt denne gang av det MEGET oppegående NMG-huset!

