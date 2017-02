[Bildeserie] The Weekend konsert i Oslo Spektrum

I går var det endelig duket for The Weeknd konsert i Oslo Spektrum, og etter Lil Uzi Verts oppvarming – var publikum klare.

Rett før sangeren entrer scenen, heises det ned en lysrigg i form av et romskip fra taket. Stjernegutten starter showet med låta «All I Know», og det braker til i salen. Det er en sterk åpning fra den Canadiske sangeren og temperaturen er skyhøy. Neste låt ut er «Party Monster», og uten noen videre introduksjon er han i gang. Tempoet økes og du kan virkelig kjenne på trykket fra høyttalerne i Spektrum.

Etter en ørliten pause kommer «Reminder.» Her blir jeg relativt skuffet. The Weeknds lave toneleie er ikke i nærheten av den kvaliteten vi forventer, og det hele blir både litt døft og kjedelig. På de lyse partiene drar deg seg opp igjen – men det holder ikke mål. Showet har saktet betraktelig ned, og hverken «Low Life» eller «Ordinary Life» skiller seg spesielt ut.

Det er ikke før «Starboy» kommer, at vi er tilbake på full fres. Du kan merke både sangeren og publikumet er i en høyere ekstase enn de tidligere låtene – mulig det er fordi sangeren har blitt varme i trøya. Et par låter senere kommer «Rockin», hvor du får sterke MJ vibber når trommeintroen starter. Abel er løs i trøya og slenger seg over dansegulvet med noen elegante bevegelser.

Nå befinner vi oss i midt i settet, og endelig kommer det alle har ventet på – «I Can´t Feel My Face.» Det er ingen tvil om om at dette er konsertens høydepunkt, og energinivået er makset i Oslo Spektrum. Samtlige river seg med, og showet befinner seg på et helt annet nivå enn tidligere. Min personlige favoritt fra skiva er «Sidewalks», og hiphop-viben fyller seg i hele kroppen når den endelig slipper. Alle hender er nå i været, og flere reiser seg fra stolene. Kendrick samarbeidet etterfulges av «Earned it», og her får vi synkroniserte basstrommer og strobelys. Romskipet flytter på seg, og vi merker at vi er på vei mot klimaks. Prosjekteringen går over til et mer behagelig landskap, og nå står sangeren i en vakker solnedgang.

Det er stadig økende tempo mot slutten, og settet avsluttes med hitgiganten,»The Hills» – før det planlagte anthemet «False Alarm.» Etter hitten, løper The Weeknd av scenen, og når han kommer tilbake, er det virkelig klubbstemning i lokalet. Full belysningen, skrikende publikum, og en energisk sanger. En vel gjennomført avslutning på kvelden.

Terningkast: 4+