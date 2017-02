[Bildeserie] Rae Sremmurd konsert på Rockefeller

I går var det duket for en helaften med Mike Will Made Its egne superstjerner, Rae Sremmurd. Den eminente duoen har hatt noen solide år siden utgivelsen av «No Type», og ser ut til å nyte hvert sekund av suksessen.

Slim Jxmmi og Swae Lee tok turen til Rockefeller i går for å vise frem sin seneste skive. Med prosjektert animasjonsbakgrunn og uendelig champagneføring – fikk den relativt unge crowden, akkurat det de ville ha. Det var høy energi fra brødrene, men vi savnet noe mer dynamikk fra showet. Etter en times tid, virket helheten monotont. All over, var det fortsatt en bra kveld.