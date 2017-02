[Bildeserie] Post Malone konsert på Rockefeller

Når Post Malone tar turen til Oslo, vet du at salen blir fullsatt. Den allsidige artisten gjorde gjennombrudd med låten, «White Iverson» – og har senere turnért med Justin Bieber.

Post åpnet settet med hitlåta «Too Young» – hvor han dedikerte låta til avdøde A$AP Yams og Bankroll Fresh (R.I.P.) Etter låta var i gang, stormet crowden til scenen for å høre rap-sangerens entré. Det relativt unge, men kvinne-dominerte publikummet var lette på dansefoten, og kvelden var satt for suksess.

Etter åpningen, roet showet seg og dynamikken falt. Crowden var fortsatt ivrige på å danse, men allsangs-faktoren var svekket når han ikke spilte sine største hitter. I motsetning til publikummet vi har sett på tidligere konserter det siste halvåret, virket det som det var flere oppmøtte for selve hypen, enn artisten – dessverre.

Litt lengre ut, kommer Post Malones remix av 50 Cents «Window Shopper», som etter min mening var en høydepunktene for kvelden. Det er vanskelig å måle en artist på de største hittene, men til tider leverte Post Malone til det ytterste. Dessverre, var det ikke en helhetlig performance.

Remixen ble kjapt etterfulgt av «Go Flex», og her ble jeg også relativt skuffet av publikum og Post Malone. Det er vanskelig å bedømme hvilken av de som er feilaktig i utføringen, men i forhold til publikummets tilstedeværelse, velger jeg å gi skylden til Post. Det ble for lite «ærlig» fremføring, og altfor mye dubbet stemme på beaten. En live-konsert skal være rå og direkte.

Det var jo selvfølgelig Valentines-day, og dette utnyttet Post. Den unge mannen med samme hårklipp som Joe Dirt, ga noen fraser til kvinnene der ute, som ble tatt vel i mot. Rapperen er jo humoristisk på sin måte, og fulgte opp med denne artige linjen.

«I don´t have a Valentine Date, so I´m just getting fucked up with Y´all»

Etter veksling mellom de mindre kjente låtene, nærmet vi oss avsluttningen. Her fikk vi «Deja Vu» og «Congratulations», tett på hverandre. Sistnevnte var definitivt konsertens høydepunkt, da Post Malones stemme skar igjennom alt støy, og man kunne høre hvilken kvalitet han faktisk byr på. Det skader heller ikke med det fengende refrenget, og den gode produksjonen.

Avsluttningen var selvfølgelig «White Iverson», og det ble allsang over hele gjengen. Alikevell, var det inget spesielt desibel-trykk, og her skuffet publikummet meg mer enn noen gang. Jeg tror de fleste av de unge konsertdeltakerne var fornøyd, men for et eldre publikum – var dette langt fra nok, til å være perfekt.

Terningkast: 4