Bildeserie: Philip Emilio På John Dee

(Skrevet av Mathias Folkestad)

Philip Emilio tok imot et fullstappet John Dee med åpne armer og slo i gang et show med tunge beats og leksomme melodier. Gulv og vegger rista som en rega. Han hadde med seg oppvarmere som Dutty Dior og Adam Ezzari for å gjøre publikum lit før Nora Collective artisten kom ut på scenen. Da han kommer ut på scenen hører du hans trofaste supportere velkomme han på scenen med full skriking og jubel.

Emilio er takknemlig og digger respekten og kjærligheten han får fra publikum som han ikke klarer å presisere nok under hele gigen. Det var ingenting som sto stille inne på John Dee denne Torsdagskvelden. Gulv, vegger og tak ristet som en hora, armer i været og mange hundre hoppende mennesker. Philip Emilio har full kontroll på publikumet sitt!