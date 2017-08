Øyafestivalen er for mange sommerens høydepunkt og sommeren er igjen for mange årets høydepunkt, og årets festival var intet unntak! Med en Hip Hop line-up som ikke lignet grisen var vi i Kingsize veldig fornøyde, og var selvsagt på stedet for å doumentere begivenhetene. Her er en recap fra festivalen med blant annet Migos som lagde liv på onsdagen. I følge noen pålitelige kilder ble Georgia-trioen kastet ut av hotellet sitt i Oslo senere denne kvelden fordi de røyka så mye weed at de stanka opp hele etasjen de bodde i. Den legendariske Madlib dro på med noen godlåter på torsdagen. Hester V75 bydde Øya-folket opp til dans og Lars Vaular viste seg igjen fra hans hittil sœreste side. Se bildeserien under!