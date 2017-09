Forrige fredag inviterte Myra til konsert og til tross for at dette er en av bergenserens første solo-opptredener i Oslo viste dama at hun virkelig har et stort talent. Parkteatret var prydet med en masse planter fra Plantasjen for anledningen å satte en slags preg av renskog over det hele. Dette er andre konsert i høst arrangert av Yngling. Sjekk ut bildeserie over og se resten av høstens konsertprogram på Parkteatret her!