Bildeserie: Machine Gun Kelly På Sentrum Scene

På fredag returnerte Cleveland-rapperen tilbake til Norge for å holde konsert på Sentrum Scene i Oslo. MGK var senest i Norge under årets Slottsfjell festival i juli da han ble anmeldt for å røyke weed på scenen.

Denne kvelden skulle ikke bli no annerledes da han også denne fredagen ble pågrepet av norsk politi igjen for besittelse av den illegale planten. Men dette så ikke ut til å sette noen demper på stemningen til publikum. Han kommer nonsjalant inn på scenen å starter med «The Gunner» som får publikum i fyr å flammer. Mellom låtene uttrykker han også sin misnøye med politiet i Norge og forteller at de nå burde vite at han røyker weed og får med hele publikummet til å rope ‘fuck the police’ i kor. Rockekonserten fortsetter og MGK turner opp ytterligere. Spesielt på «Til I Die» går publikum fra sans og samling å viser tydelig hvor mye de relaterer til artisten. Alt i alt var det en meget energisk konsert og det er tydelig at rapperen som nå har blitt rockestjerne fortsatt har en solid fanbase i Norge.