[Bildeserie] Lemaitre konsert på Sentrum Scene

Lemaitre er tilbake på hjemmebane og spiller for et utsolgt Sentrum Scene – i Oslo. Bandet ble formet for snart 7 år siden og har den siste tiden vært ute på turné i Europa.

Det koker i salen fra første slag, og publikum blir smittet av den energiske gjengen på scenen. Lemaitre har med seg dyktige musikere – deriblant p3-programleder Markus Ekrem Neby som spiller synth, gitar og fungerer som gledesspreder imellom sangene. Til tider slår han også til som vokalist, der han prøver å knuse glassene på Sentrum scene.

I tillegg til gode produksjoner, musikere og stemning, var lysshowet på scenen veldig gjennomført. De skaper en fantastisk atmosfære og det er sjeldent man kjeder seg under showet. Etter noen låter, kommer det også en blåserekke ut på scenen som tar det enda et hakk opp.

Lemaitre har meg seg nytt materiale og kommer inn med noen tunge beats som er helt uforventet – men som fungerte veldig bra. Konserten går mot slutten og Margareth Berger gjester scenen for andre gang, og avslutter kveldens konsert med hitten «Closer». Hele Sentrum Scene synger med og det er en verdig avslutning på kvelden.

Terningkast: 5