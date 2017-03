Jonas V og John Olav Nilsen & Nordsjøen

Det var ingen tvil om att Bergen tok over Parkteateret på fredag.

Det begynte med NMG artist Jonas V som virkelig er på rett spor om dagen, han slapp nylig EP Roen, og vi kan forvente oss mye spennende av han i tiden fremover.

Tross alt litt lite publikum var det god stemning når låta Edvard Grieg kom på! Noen av hans nye sanger har fått en fet og tung produksjon over seg som er vanskelig og ikke like, han hadde en solid avslutning som fikk publikum til og «våknet opp».

Nilsen entrer scenen litt senere, med en fin start med en bølgete back-drop og et band i ryggen. Her er det mange som har venter og du merker Nilsen har publikum i sin hule hånd og de er med fra første sang. Sangene har gode produksjoner som og fungerer utrolig bra live.

Nilsen leverer bra show live og man sitter igjen med følelsen av at man vil sette på sangene på nachspielet vi har i vente.