Bildeserie: Ivan Ave På Rockefeller

Forrige fredag hadde Ivan Ave releasekonsert for den nye skiva si «Every Eye» som dropper 10. november. Det var mange som hadde lagt planene sine til Rockefeller og Ivan-konsert denne kvelden for å se hva Telemarkingen hadde kokt opp i løpet av det siste året.

Konserten startet og Ivan Ave kom spaserende ned på scenen fra den lille trappa han hadde fått plassert der for anledningen. Det hele ble dratt i gang med et par ‘gamle’ slagere fra samarbeidsprosjektet hans med FredFades, Breathe og fra fjorårets utgivelse og Ivans første soloskive Helping Hands.

Litt ut i konserten, når Ivan har fått publikummet varme er han klar for å vise folket hva han har jobbet med det siste året begynner han å spille låter fra den kommende skiva «Every Eye». Publikum er mottakelige og viber til de nye låtene som om de hadde hørt det før, antagelig også mye på grunn av den gode stemningen og selvsikkerheten Ivan Ave utstråler fra scenen.

Det er kult å se hvor mange Osloborgere som tok turen for å se Ivan denne kvelden med tanke på at musikken han lager har et old school preg over seg i forhold til denne trap/mumle rap tiden vi befinner oss i. Live bandet som spilte klokkerent kombinert med Ivan som en veldig dyktig rapper og lyriker gjorde dette til en herlig musikalsk opplevelse. Sjekk bildeserien over for bevis!