[Bildeserie] Ellevill NMG fest på Rockefeller!

I går kveld var det duket for full NMG fest på et utsolgt Rockefeller. Dårlig Vane, King Skurk One og Kamelen sto ansvarlig som headliner, mens nærmest hele rap-norge var forent på scenen. Vi fikk se gjeste opptredener fra samtlige NMG medlemmer – inkludert Lars Vaular. Cezinando erobret scenen i flere av actene, og det var intens stemning i de altfor varme lokalene i går. Overraskende nok, er dette en av de bedre konsertene vi har sett på Rockefeller det siste halvåret.