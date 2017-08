Forrige ukes Øyafestival var selvfølgelig et must for de som befant seg i Oslo. Noe som er minst like viktig (om ikke viktigere) er de påfølgende Øyanatt-arrangementene som sparkes i gang da sola går ned og byen blir mørklagt. Noen av høydepunktene i forbindelse med dette var Vibbefanger blokkparty på Parkteateret og selvfølgelig Kingsize-festen Culture som gikk ned forrige torsdag. Her er en bildeserie fra de overnevnte arrangementene. Enjoy!