[Bildeserie] 666Vibben i Bergen-by

I helgen var det i Bergen by det skjedde, A-laget, Hester V75, Emil stabil og Cezinando var en liten del av 666vibben sin line-up på Verftet, denne lørdagen.

666vibben er et samarbeid med Bergens gode gamle NMG og de nyankommende Vibbefanger.

Det var fullt hus på Nordneskanten i Bergen og et utsolgt Verftet fikk kjenne på trykket fra et storslått publikum. Det var mye ny musikk fra en rekke bergensere, og et lite hint av Oslo og København.

Dj Girson, Vinter, King Skurk One, Mats Dawg, Cezinando, Dårlig Vane, Kjartan Lauritzen, Emil Stabil, Hester v75 og A-laget, var kveldens set – og publikum fikk høre ny musikk fra flere av artistene. Kjartan og Hester v75 debuterte flere låter fra sine kommende prosjekter, og Kamelen tok en pause fra soningen, for å presentere sin nye banger. Publikum var svært fornøyd med konserten, og gutta har virkelig steppet opp gamet i den norske musikkbransjen.

Vibbefest har vært en stor suksess både i Oslo og Bergen. Ryktene sier de flytter byfestene videre til Trondheim, før det blir fler Oslo fester og en tur til København. Vibbefanger konseptet er definitivt noe å få med seg.