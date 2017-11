Mississippi rapperen er langt ifra en nykommer i gamet og har i en årrekke kommet med en steady flyt av både mixtapes og album. Tilbake i 2010 spådde mange enorm suksess for K.R.I.T etter utgivelsen av den eksepsjonelle mixtapen K.R.I.T wuz here. Artisten selger fremdeles ikke ut stadioner som mange hadde sett for seg, men har heller opparbeidet seg en imponerende diskografi og annerkjennelse blant industriens veteraner.

4Eva is a mighty long time har fullstendig 22 tracks og klokker inn på imponerende 85 minutter. Big K.R.I.T gjør ingenting vi ikke har sett av han før, men klarer fremdeles å sette sammen sitt mest solide album så langt. Hele albumet skriker selvsikkerhet og det er tydelig at K.R.I.T som artist har funnet en egen sound han er svært komfortabel med. Den obligatoriske feature’n fra Future og Quavo velges også bort til fordel for sørstats legender som T.I, CeeLo Green og UGK. Dette er alle artister som til stor grad har bidratt til å forme Big K.R.I.T’s egen sound, og deres tilskudd gjør derfor albumet enda mer personlig. Til tross for albumets lengde er det ingenting som føles som en ettertanke, hvert eneste spor bidrar til å skape en helhet og fortelle en historie.

Albumets første halvdel består av 11 tracks K.R.I.T bruker til å vise alt han er god for. Bangeren «Confetti» bruker en tung beat akkompagnert av et av albumets mange gitarriff til å droppe bomber om rap-gamet. «Get Up 2 Come Down» bruker i motsetning trompeter til å skape en funky sound. På «1999» viser Big K.R.I.T og Lloyd at det fremdeles lages hip-hop det er verdt å lage barn til. Det hele blir til slutt en allsidig sammensetning av tracks som fremdeles høres særegent Big K.R.I.T ut. Hvis du aldri har hørt gjennom noen av prosjektene hans er dette et svært godt utgangspunkt.

På albumets andre halvdel utnytter han sjansen til å reflektere over livet, rap-gamet og sin egen plass i det. Denne endringen av tone føles også musikalsk da andre halvdel av albumet er langt mer melodisk og elegant. Her finner vi tracks som «Price of Fame» hvor han reflekterer over livssituasjonen han selv og mange andre artister befinner seg i på en svært moden måte. «Mixed Messages» skiller seg også ut ved at K.R.I.T tar et oppgjør med forholdet mellom det han rapper om og det livet han faktisk lever. Tracks som «Keep the Devil Off» er blant sporene som tar oss dypt sørover og gir albumet et touch Gospel vibes. Denne sangen med tilhørende musikkvideo er å finne nederst i saken. Det hele kommer frem som hundre prosent genuint og er jævlig forfriskende i dagens hip-hop landskap.

Strukturen på plata resulterer i en mer sammensatt lytteopplevelse hvor en aldri mister den røde tråden tematisk eller musikalsk. Dette er en rapper du hører gjør det han digger, desto bedre blir det når han gjør det bedre enn aldri før. Resultatet er et av årets mest overaskende prosjekter, som trolig vil ses tilbake på som en fakkelbærer for sørstatene. K.R.I.T klarer her å fremstå som fullstendig autentisk uten å ty til verken flexing eller gimmicks. 4Eva is a Mighty Long Time er tilgjengelig overalt så gjør deg selv en tjeneste og gi en ekte countryboy en sjanse!