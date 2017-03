Belly dropper tunge bars på The La Leakers Show

Belly slapp en av fjorårets beste mixtaper, og tok nylig turen innom radioshowet, The La Leakers. Den canadiske artisten er mer kjent for rap-synging og avslappende beats, men tok hele showet med storm når han spyttet over den nostalgiske instrumentalen til Xzibitz, «Paparazzi.»

Vi blir stadig overrasket over talentene fra Canada, og det ser ut til at landet fra nord er på god vei til å bli rap-scenens hovedstad. Belly setter definitivt alle newschool haters på plass, når han fyrer av beinharde linjer i tro boom-bap stil.