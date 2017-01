Etter August Alsina lanserte This Thing Called Life, i 2015, har det vært relativt stille fra sangeren.

Artisten har beskrevet perioden som svært hektisk og med mye kaos. Nå sier han selv at han finner roen via vakre kvinner, og heldigvis for oss, fører det til ny musikk. August annonserte at albumet, Drugs, er på vei – og feirer nå med ny låt og video. «Wait» er en balansert låt med mye vibber fra sangeren, og videoen kommer i en estestisk form. Den minimalistiske, men underholdene filmen foretar seg i en herskapsbolig med lange gardinger og høye tak. Lanseringsdatoen for albumet er foreløbig ikke bekreftet, men det kan forventes i nærmeste fremtid.