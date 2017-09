Arshad Maimouni er tilbake med ny singel! Med på den nye låta er Amanda Delara med sin nydelige stemme får hun virkelig vist lyrikeren i seg med linjer som;

«At en på 160 får en voksen mann på gråten / viste meg at kjœrlighet har mere kraft enn våpen»

Lars Vaular er også med å leverer et vers i kjent stil, med så mange stiler på en mikrofon at det er vanskelig å tro at det er en og samme person.

Låta «Tilbake Til Meg» er produsert av Kristoffer Munkvold og handler om å ikke bli backet av sine ‘kjœre’ når ting ikke går helt etter planen og hvordan folk har en tendens til å snu å komme tilbake til deg når du gjør det bra.

Hør låta via Spotify under.