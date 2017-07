Vår egne, Anna Of The North, har virkelig vært i vinden den seneste tiden, og gjestet nylig to tracks på Tyler, The Creators seneste skive. Tyler og gjengen var nylig på Late Show With Stephen Colbert for å fremføre «911» — men dessverre fikk vi ikke se vår nye superstjerne. Heldigvis fikk vi et artig klipp av Tyler, Anna og Steve Lacy bak pianoet!