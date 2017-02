Robert Johnsen, aka Andréyun, aka Bejiing finest, er fortiden på andre siden av jorden. Den unge artisten er nå ute med ny musikkvideo, og er klar for å reise hjem til Norge i nærmeste fremtid.

Vi tok et skype-møte med den unge rapperen, men internettlinja i Bejiing var noe skurrete. Andréyun har begynt å gjøre større suksess i Norge, og er klar for flere spennende prosjekter i løpet av året. Han kunne fortelle at det er nye musikkvideoer i produksjon, både fra Norge og Kina.

Hans seneste utgivelse,«What You Need», er produsert av den argentinske kompisen, Nico. Musikkvideoen holder et høyt nivå til den relativt ferske artisten, og du kan se Beijing-rapperen kruse rundt i en retro Corvette. 21 åringen holder en stødig vibe gjennom låta, og vi kan forvente mer kvalitet fra Robert i fremtiden.