Andréyun leverer en glimerende video til låta «Call Me Sachi»

Andreyun leverer nok en glimerende video via YLTV, denne gang produsert av brødrene Jakob og Jonas Porhallson, sammens med Daren Zhou. Den norsk-kinesiske rapperen viste gode ferdigheter på sin forrige låt, «What You Need», og setter virkelig standarden på sitt seneste bidrag, «Call Me Sachi.»Andréyun byr på både flow og karisma. Vi hører det er mye materiale igjen hos den Toothfairy signerte rapperen, og vi ser frem i mot den neste utgivelsene.