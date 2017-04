Albumslipp: Joey Bada$$ "ALL-AMERIKKKAN BADA$$"

Endelig er det etterlengtede album nummer 2 «ALL -AMERIKKKAN BADA$$» ute. Etter hans første album «BA.DA.$$» er forventningene høye. En ting er sikkert og det er at det er Joeys tur til å få litt shine. Pro Era rapperen har vokst som artist og har holdt det ekte hele veien. Albumet viser oss en litt annerledes Joey, denne gangen har han valgt en mer melodisk side med blant annet mega hiten hans «DEVASTATED». Låta er en av 3 singler han har fristet oss med.

Joey bruker sin posisjon til uttrykke seg, punchlines med politiske meninger som vi blant annet hørte på singelen «ROCKABYE BABY», hvor Schoolboy Q gjester. «Time is running up, feel the burn in my gut. And if you got the guts, scream, «FUCK DONALD TRUMP».

Albumet er fullt av spennende samarbeid med store artister som J.cole, Styles P, Meechy Darko fra Flatbush Zombies, Pro Era medlemmene Kirk Knight og Nyck Caution.