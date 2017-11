AJ Tracey til John Dee i desember

Nå kommer en av de fremste frontfigurene for UK grimes 2. generasjons rappere til Oslo!

AJ Tracey visste fra ung alder av at han vill forfølge en karriere innen musikk å startet allerede som seksåring å rappe og startet i 20-årene å jobbe i en piratradio-kanal som viste seg å åpne dører for den unge artisten. Sammen med rapperen Dave, ga 23-åringen ut hiten «Thiago Silva» i 2016 som virkelig var med på å sette ham på kartet.

Nå er han aktuell med EP’en Secure The Bag! som droppet tidligere i høst der han har videreført sitt tidligere uttrykk med et nytt sound og flow som viser artistens allsidighet over varierte beats. EP’en inneholder features fra grime, rap og R&B artister som 67, JME, Craig David og rapper Denzel Curry.

Nå tar han turen over til Norge, nœrmere bestemt Oslo 20. desember for å opptre på John Dee!

Sjekk arrangementet her og pass på å sikre deg billetter til en av årets siste og feteste konsert her!