West London grime MC AJ Tracey steg i gradene på piratradio og ble en av de ledende front figurene for U.K grime 2. generasjons rappere. AJ visste fra en ung alder at han ønsket å forfølge en musikkkarriere, dette skyldes delvis foreldrene hans; ikke bare var faren en tidligere rapper fra Trinidad og Tobago, moren hans var også en tidligere drum’n’bass DJ fra Wales. Tidligere denne uken droppet han en ny singel Quarterback sammen med Blacked Out som kom ut i august, begge låtene var en preview av den nye EPén som endelig er ute.

Den nye EPén er et steg opp fra det han har laget tidligere med en ny sound og flow, han beviser igjen at han mestrer ulike beats med sin allsidighet. EPén inkluderer features fra grime, rap og R&B, med 67, JME, Craig David og rapper Denzel Curry. Lytt til den nye EPén her!