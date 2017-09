Air Jordan 8 «Alternate Bred»

For en måned siden skrev vi om AJ 8 «Cool Gray», nå gjør 8’ern enda et fremstøt i form av den nye colorwayen «Alternate Bred». Det nye paret har samma sude upper som forrige Jordan 8 release, men denne gangen i sort og rødt for å hylle fargene til basketball-laget Chicago Bulls som Mike spilte for back in the day. Skoene kommer med grå midtsåle og med hits av rødt på undersålen.

Air Jordan 8 «Cool Gray» vil vœre til salgs hos Stress Kirkegata fra og med 15. september.