2017 har vœrt et bra år for Michael Jordans, fjerde Air Jordan signatur sko. Tidligere i år har vi blant annet fått et gjensyn med «Motorsports» og «Pure Money». Nå får AJ4 nok en ny overhaling, denne gangen i den aldri tidligere produserte colorwayen «Black/Royal». Skoene kommer med en sort skinn upper, som ser ut til å vœre av god kvalitet. Den grå midtsålen med royal-blå hits under toe capen og helen, grå vinger og sorte vinduer gjør denne versjonen ganske G. Det er i prinsippet samme color block som på «bred’sa» bare at det røde er byttet ut med blått. Noe som bør vœre med på å gjøre denne releasen til en av de mest ettertraktede i år.

Air Jordan 4 Black/Royal dropper lørdag 24. juni på Stress Kirkegata.